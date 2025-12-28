Dalla Regione 4,3 milioni di euro ai Comuni per realizzare tensostrutture sportive polifunzionali

La Regione Lazio ha stanziato 4,3 milioni di euro destinati ai Comuni per la realizzazione di tensostrutture sportive polifunzionali. Questa iniziativa mira a favorire lo sviluppo di spazi dedicati all’attività sportiva e ricreativa, offrendo opportunità di aggregazione e benessere per le comunità locali. Il finanziamento rappresenta un sostegno concreto per migliorare le infrastrutture sportive nel territorio regionale.

Dalla Regione 4.3 milioni ai Comuni del Lazio per la realizzazione di tensostrutture sportive polifunzionali.La giunta ha approvato la delibera, su proposta dell'assessora allo Sport, Elena Palazzo, che prevede un finanziamento destinato all'emanazione dell'avviso pubblico per la concessione di.

