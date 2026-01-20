Regione Campania Fico blocca le manovre intorno a Scabec | sospeso il bando vinto da Raia

La Regione Campania ha sospeso temporaneamente il bando per la nomina del nuovo direttore generale di Scabec, la società partecipata coinvolta in recenti questioni di gestione. La decisione, annunciata da Fico, mira a rivedere le procedure di selezione e garantire trasparenza nel processo. La situazione evidenzia l'attenzione sulla governance delle società pubbliche regionali e sulle dinamiche interne alla Regione.

Fico mette mano alle società partecipate dalla Regione. Bloccata la selezione del Dg della potente Scabec, i cui manager erano in area deluchiana. Scabec ha annunciato la sospensione temporanea del processo di selezione del nuovo direttore generale.

