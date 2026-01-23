Rebus sicurezza Risse e violenza in strada In città arrivano 38 nuove telecamere

Per rispondere alle recenti situazioni di violenza in centro città, sono state installate 38 nuove telecamere di sorveglianza. Queste misure mirano a potenziare la sicurezza urbana e prevenire episodi di risse e comportamenti violenti, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per i cittadini. La presenza di sistemi di videosorveglianza rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle strategie di controllo e prevenzione in aree sensibili.

Le risse avvenute in città tra la notte di Capodanno e i giorni immediatamente successivi alle festività hanno acceso i riflettori sulla necessità di rafforzare ulteriormente i presìdi di sicurezza. Episodi che hanno destato preoccupazione e che hanno spinto l'amministrazione comunale ad accelerare l'iter per il potenziamento della videosorveglianza, con l'obiettivo di garantire una maggiore tutela ai cittadini e una risposta più efficace ai fenomeni di microcriminalità. Anche in una città come Ascoli, che da anni primeggia positivamente nelle classifiche nazionali sulla sicurezza e sulla qualità della vita, si punta ora su un consistente rafforzamento del sistema di controllo del territorio.

