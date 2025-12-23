Taser agli agenti di polizia locale e nuove telecamere | in città arriva la stretta sulla sicurezza

In diversi comuni della Brianza, si intensifica l’attenzione alla sicurezza pubblica attraverso l’adozione di strumenti come il taser per gli agenti di polizia locale e l’installazione di nuove telecamere. Queste misure mirano a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e operatori, rafforzando le strategie di prevenzione e intervento sul territorio. La progressiva implementazione di queste tecnologie rappresenta un passo importante nell’evoluzione delle politiche di sicurezza urbana.

In Brianza sono sempre di più i comuni che hanno dotato o che doteranno i loro agenti di polizia locale con il taser. In Lombardia, Monza è stata la prima. E come si legge sulle pagine social del Comune, a partire dal prossimo marzo 2026, anche i vigili di Lentate sul Seveso saranno dotati di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Taser, bola wrap e cuscino per Tso: le nuove dotazioni della polizia locale di Cinisello Leggi anche: Ok alle nuove norme per l'armamento della polizia locale. Leccese: "Taser sospeso in attesa di riforma" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Forza auto in sosta, ruba e danneggia una videocamera, poi minaccia ed aggredisce gli Agenti con una siringa. Polizia di Stato ferma con il taser ed arresta bresciana pregiudicata - Questura di Brescia | Polizia di Stato; Foligno, la giunta Zuccarini compra taser per la polizia locale; Polizia locale, nuovo regolamento su armi e autotutela: sospeso l'uso del taser; Taser alla polizia locale, a Foligno parte la sperimentazione. Ok alle nuove norme per l'armamento della polizia locale. Leccese: "Taser sospeso in attesa di riforma" - Durante il Consiglio comunale di ieri l'approvazione del regolamento che disciplina le dotazioni di armi degli appartenenti al Corpo, con particolare riguardo agli strumenti di autotutela ... baritoday.it

Taser agli agenti della polizia locale: la giunta comunale dà il via libera per la dotazione - Anche gli agenti della polizia locale di Treviso avranno in dotazione il taser, l’arma a impulsi elettrici che in caso di estrema necessità potrà essere utilizzata per immobilizzare chi si ... ilgazzettino.it

Taser in dotazione alla Polizia Municipale: Bolzano dà il via alla sperimentazione - Una proposta che alla fine, dopo molte discussioni, si è concretizzata anche se per ora si parla "solo" di una sperimentazione. ildolomiti.it

Il centrodestra presenta nove emendamenti al documento di previsione su sicurezza, sociale e manutenzioni "Serve un maxi-parcheggio in San Giovanni del Cantone e il taser agli agenti della polizia locale" . - facebook.com facebook

