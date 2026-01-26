Scopri la selezione di merchandise ufficiale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalla moda al food, dal design ai gadget per i più piccoli, ogni prodotto rappresenta l’essenza di un evento unico. Un’occasione per condividere l’emozione e portare a casa un ricordo autentico di questa manifestazione sportiva internazionale.

Poco importa, infatti, se si è amante dello sci, dello snowboard e di tutto quello che ne gira intorno: questa è l'occasione perfetta per avere tra le mani un piccolo pezzo di storia che, finalmente, si celebrerà in Italia. E così, tra poster ufficiali e dolci da sgranocchiare mentre si seguono le azioni degli atleti, qui di seguito trovare tutte le iniziative dei brand che hanno deciso di ricordare con oggetti (ma anche dolci e make-up) l'evento dell'anno: i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Loro sono Tina e Milo, le mascotte dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Milano Cortina 2026, merchandise e limited edition per le Olimpiadi Invernali

Se sei interessato a contribuire all'organizzazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, scopri le posizioni ancora aperte.

MILANO-CORTINA 2026, 100 GIORNI ALLE OLIMPIADI INVERNALI: TUTTE LE NOVITÀ

