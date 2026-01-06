Hi-Fi Rush Limited Run annuncia le edizioni fisiche e la Collector’s Edition

Limited Run Games ha annunciato le edizioni fisiche di Hi-Fi Rush, inclusa una Collector’s Edition. Questa scelta permette ai fan di ottenere una versione tangibile del gioco, arricchita da contenuti esclusivi. Le nuove release si rivolgono sia ai collezionisti sia agli appassionati, offrendo un’opportunità per conservare e condividere l’esperienza di gioco in formato fisico.

Hi-Fi Rush torna sotto i riflettori con un annuncio molto atteso: Limited Run Games ha confermato l'arrivo delle edizioni fisiche ufficiali, comprese una ricca Collector's Edition. Dopo i cambiamenti vissuti dal titolo nel 2024 e il passaggio della pubblicazione a Krafton, il rhythm action sviluppato da Tango Gameworks consolida così la propria eredità anche in formato retail. Le edizioni saranno disponibili su PlayStation 5 e Xbox, con preordini aperti a partire dal 16 gennaio. Limited Run ha svelato tre versioni distinte, pensate per coprire diverse fasce di pubblico. La Hi-Fi Rush Rhythm Edition, proposta a 39,99 dollari, include la Deluxe Edition del gioco insieme a tre DLC Costume Pack, rappresentando l'opzione più accessibile per chi vuole il titolo in formato fisico.

