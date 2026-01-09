Ti ricordi… Igor’ Netto il calciatore russo diventato leggenda per il massimo gesto di fair play

Ti ricordi… Igor’ Netto, il calciatore russo noto per il suo esempio di fair play? In Russia, dire “Hai giocato alla Netto” rappresenta un complimento sincero, riconoscendo il rispetto e l’etica dimostrati in campo. Questo modo di dire riflette l’eredità di un atleta che ha incarnato valori sportivi autentici, diventando simbolo di correttezza nel calcio. Un modo semplice per riconoscere il fair play tra appassionati e giocatori.

“Hai giocato alla Netto “. Nel caso siate in Russia – o che vi capiti di sentirvelo dire da un russo, o da un appassionato del calcio di Mosca e dintorni, dopo una partitella tra amici – ebbene: è un grande complimento. Non significa soltanto che si è giocato bene. Significa che si è giocato giusto. Perché Igor’ Aleksandrovi? Netto non è stato solo un grande centrocampista. È stato, prima ancora, un’idea di calcio. E forse anche un’idea di uomo. Netto, che non sa poi tanto di russo. Infatti Igor ha sangue italiano nelle vene: nasce sì, il 9 gennaio del 1930 a Mosca, ma la famiglia Netto è marchigiana, emigrata nel regno zarista alla fine del ‘700. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

