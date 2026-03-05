Nordio atterra con l' elicottero su un campo da calcio di Potenza e lo rovina chiusa la struttura

Il ministro Nordio è atterrato con l’elicottero su un campo da calcio della Figc a Potenza. Durante la manovra, l’elicottero ha causato danni alla superficie, che è stata successivamente chiusa. La struttura è stata resa inaccessibile e non è più utilizzabile. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

A Potenza, l’elicottero che ha trasportato Nordio è atterrato su un campo da calcio Figc e ha danneggiato il manto sintetico, sollevato e poi riadagiato in modo irregolare. Il Comitato regionale Figc Basilicata ha chiuso l’impianto fino a nuova comunicazione, le società che la usano ogni giorno dovranno sospendere o spostare attività e allenamenti. L’elicottero con Nordio atterra a Potenza A Potenza il manto in erba sintetica del campo federale di proprietà della Figc è stato danneggiato dopo l’atterraggio dell’elicottero che, nella serata di martedì 3 marzo, ha trasportato il ministro della Giustizia Carlo Nordio in città. Il velivolo è... 🔗 Leggi su Virgilio.it

