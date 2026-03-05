Il tour di Nordio in elicottero per il referendum e il campo da calcio rovinato dall’atterraggio

Il ministro Carlo Nordio ha intrapreso un tour tra Bari, Taranto e Potenza per promuovere il referendum, utilizzando un elicottero Agusta Westland della Guardia di Finanza. Durante uno degli atterraggi, un campo da calcio è stato danneggiato. Il viaggio include anche l’uso di voli di Stato. La visita ha attirato l’attenzione su alcuni effetti dell’atterraggio.

Il ministro Carlo Nordio è in tour per il referendum. E sta usando i voli di Stato. Nel suo giro tra Bari, Taranto e Potenza ha usato un elicottero Agusta Westland della Guardia di Finanza. Spendendo, sostiene Il Fatto Quotidiano, 4 mila euro di carburante per risparmiare un’ora di viaggio. L’elicottero è stato chiesto da via Arenula alla Gdf. InBasilicata il ministro era atteso anche a una cena del padre della sua segretaria Gippy Rubinetto. Ma l’elicottero è atterrato in un campo di calcio, sollevando il manto di erba artificiale. I danni sono da valutare. L’elicottero ha fatto distaccare la superficie sintetica, poi è stato costretto a rialzarsi e a volteggiare in aria. 🔗 Leggi su Open.online

Referendum, Nordio attacca il Csm: "Su Gratteri espressioni contorte". FdI in campo per il 'Sì'Alta tensione a poco più di un mese dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma della giustizia.

Referendum, Nordio: «Se vince il no resto qui». L’Anm: indipendenza da tutelarePOTENZA - Non si dimette se vince il no: «Assolutamente!». Se vince il sì si prende una vacanza. Un altro giro a via Arenula nel 2027, se Giorgia Meloni riuscisse nel bis ... ilmattino.it

Nordio difende la riforma e non teme il referendum sulla giustiziaNordio a Potenza difende il referendum sulla giustizia e la separazione delle carriere. Il Pd attacca sull'uso dell'elicottero. stylo24.it

Rimarrà chiuso per ragioni di sicurezza il campo sportivo di Potenza dove ieri sera (3 marzo) è atterrato il ministro della Giustizia Carlo Nordio per la tappa lucana del suo tour referendario. La decisione è stata presa dai vertici della Lega calcio Basilicata a ca - facebook.com facebook

L'atterraggio dell'elicottero della Guardia di finanza che ha trasportato a Potenza nella serata del 3 marzo il ministro della Giustizia Carlo Nordio, per la campagna referendaria, ha determinato un danno ingente al manto in erba sintetica della campo di calcio d x.com