Referendum Nordio | Astensionismo? Gli italiani si informino sui contenuti

Il ministro della Giustizia ha commentato l’aumento dell’astensionismo nelle recenti tornate elettorali, sottolineando che molte persone evitano di partecipare senza approfondire i contenuti delle riforme proposte. Ha invitato gli italiani a informarsi sui dettagli della riforma sulla giustizia, evitando di lasciarsi coinvolgere da polemiche politiche che rischiano di politicizzare il referendum. La sua analisi evidenzia la tendenza crescente di chi si astiene senza analizzare le questioni di fondo.

“L’ astensionismo purtroppo lo si vede progressivamente in questi ultimi anni in tutte le elezioni. Spero che gli italiani al di là delle polemiche politiche e senza appunto politicizzare il referendum, si rendano conto che questa è una riforma sulla giustizia. Si informino sui contenuti, siamo in democrazia ognuno può votare come crede ed è perfettamente legittima qualsiasi posizione purché ripeto non sia fondata sul processo alle intenzioni così come si sente dire. La riforma non prevede la sottoposizione della magistratura al potere esecutivo, però non si sa mai che un domani questo avvenga. E noi non possiamo dare una prova negativa di un evento dal futuro incerto”, lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a Napoli, a margine di un’iniziativa a sostegno del Sì al Referendum sulla Riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

