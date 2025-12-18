Sì Separa la Fondazione Einaudi apre a Napoli il dibattito sui contenuti della riforma Nordio
La Fondazione Einaudi invita a Napoli per un importante dibattito sui contenuti della riforma Nordio. Venerdì 19 dicembre alle ore 11:00, nella Sala Galasso della Società Napoletana di Storia Patria, si apre un confronto dedicato a temi cruciali per il futuro della giustizia italiana. Un’occasione per approfondire, discutere e condividere prospettive su un tema di grande attualità.
Venerdì 19 dicembre p.v. alle ore 11:00, nella Sala Galasso della Società Napoletana di Storia Patria, in via V. Emanuele III 310 (Maschio Angioino), si terrà la prima iniziativa del Comitato "Sì Separa" della Fondazione Einaudi per discutere con i cittadini i contenuti della riforma Nordio.Sarà. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
