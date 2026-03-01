Nel referendum sulla giustizia, molti invitano a concentrarsi esclusivamente sul contenuto del testo, evitando interpretazioni politiche. Tuttavia, c’è chi annuncia il diserimento delle urne e avverte che, in quel caso, non si potrà lamentarsi dei risultati. La discussione si concentra sulla distinzione tra aspetti tecnici e implicazioni politiche, con entrambe le parti che cercano di indirizzare l’attenzione.

È una corsa, da ambo le parti, a dire che quello sulla giustizia non è un referendum politico, che bisogna prendere in considerazione soltanto il merito del testo. Ovvio che si dica così, né la destra proponente né la sinistra opponente bramano per intestarsi una eventuale sconfitta, anzi la temono come il fuoco e già questo è, invece, un fatto prettamente politico. Ma c’è di più: decidere se riformare oppure no la giustizia è una scelta “di parte”, una decisione che ha che fare con l’idea che ognuno ha di società e democrazia. Usciamo quindi dall’ipocrisia: quello del 22 e 23 marzo prossimi è un voto politico e come tale va preso in considerazione, non tanto perché debba produrre conseguenze immediate ma perché certamente condizionerà il futuro cammino dell’attuale maggioranza. 🔗 Leggi su Panorama.it

Referendum giustizia, chi diserterà le urne, poi non si lamenti

