Referendum giustizia sabato a Chieti l' incontro con gli onorevoli Bagnai e Matone sulle ragioni del sì

Sabato a Chieti si terrà un incontro organizzato dal Dipartimento Giustizia della Lega Abruzzo, guidato da Anna Lisa Bucci, con gli onorevoli Bagnai e Matone per discutere delle ragioni del sì al Referendum sulla giustizia, che si svolgerà il 22 e 23 marzo. L'evento mira a approfondire i temi del voto e a fornire chiarimenti sulla consultazione.

Il Dipartimento Giustizia della Lega Abruzzo, coordinato da Anna Lisa Bucci, promuove un incontro per approfondire i temi del Referendum sulla giustizia, in programma il 22 e 23 marzo, e spiegare le ragioni del sì. Porteranno i saluti Vincenzo D'Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Sabrina Bocchino, vice coordinatore regionale Lega; Emanuele Imprudente, vicepresidente della giunta regionale; Carla Mannetti, consigliere regionale Lega; Maurizio Bucci, segretario provinciale Lega Chieti. Parteciperà anche il gruppo consiliare della Lega al Comune di Chieti, con il saluto del Capogruppo Mario Colantonio. Modererà l'incontro Anna Lisa Bucci.