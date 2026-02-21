Referendum giustizia | a Ceglie Messapica un incontro sulle ragioni del Sì

A Ceglie Messapica, l’Associazione Nazionale Forense-Sezione di Brindisi ha organizzato un incontro per spiegare le motivazioni del Sì al referendum giustizia. L’evento, patrocinato dall’Ordine degli avvocati di Brindisi, ha coinvolto cittadini e professionisti del settore. Durante la serata, sono stati affrontati punti chiave e dubbi sul tema, con l’obiettivo di favorire un’informazione chiara e diretta. Molti partecipanti hanno espresso curiosità e voglia di approfondire la questione.

Iniziativa dell'Associazione Nazionale Forense-Sezione di Brindisi, con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli avvocat CEGLIE MESSAPICA - Si è tenuto a Ceglie Messapica, su iniziativa dell'Associazione Nazionale Forense-Sezione di Brindisi, e con il patrocinio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Brindisi, il programmato incontro, informativo e formativo, sulle ragioni del SÌ. Dopo il saluto dell'avvocato Mariangela Leporale, in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Ceglie Messapica, e dell'avvocato Gianvito Lillo, in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine provinciale, ha introdotto gli argomenti a sostegno del SÌ l'avvocato Domenico Valletta, Presidente della Anf-Sezione di Brindisi.