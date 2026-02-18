Referendum sulla giustizia Mattarella si presenta al Csm che presiede e chiede a tutti di abbassare i toni La reazione di Nordio – Video

Sergio Mattarella si presenta al Csm per la prima volta in qualità di presidente della Repubblica e chiede di ridurre i toni nel dibattito sulla giustizia. La sua presenza ha sorpreso molti, poiché non aveva mai frequentato un plenum normale dell’organo di autogoverno. Durante il suo intervento, Mattarella ha rivolto un appello ai membri affinché evitino polemiche e si concentrino sui temi concreti. Nel frattempo, il ministro Nordio ha risposto con un video, mantenendo un tono distinto. La discussione si concentra ora sull'importanza di un confronto più sereno.

Non aveva mai partecipato ad un plenum “ordinario”, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Stavolta però, a sorpresa, ha deciso di esserci per dire la sua e richiamare tutti ad abbassare i toni. Il riferimento, neanche troppo implicito, è al referendum alle porte e, probabilmente, anche a quelle accuse sollevate in primo luogo dal ministro Carlo Nordio ma poi finite nell’agone politico, al Csm come luogo para-mafioso e in generale a chi ha alzato i toni, anche all’interno della magistratura e del fronte del No. L’intervento di Mattarella. «Sono consapevole che non è consueta la presenza del presidente della Repubblica per i lavori ordinari del Consiglio», esordisce il presidente: «Per quanto mi riguarda, non si è mai verificata in 11 anni.🔗 Leggi su Open.online

