Referendum Nordio | Se vince il no l' ala estrema della magistratura ipotecherà la politica

Carlo Nordio sostiene che un possibile risultato negativo al referendum potrebbe rafforzare le pressioni dell'ala più radicale della magistratura sulla politica. Durante un dibattito, il ministro ha spiegato come questa eventualità potrebbe portare a un intervento più deciso da parte di alcune forze giudiziarie, influenzando le decisioni governative. La sua dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione sulla riforma e sui rischi di tensioni tra poteri dello Stato.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a parlare del referendum al forum organizzato dall'agenzia Ansa. "Abbiamo tutti esagerato nei toni", ammette, auspicando che il "confronto avvenga in termini pacati, razionali ed esclusivamente sui contenuti". "Qualche tono nei confronti del governo, e anche nel mio - ha ribadito - è stato particolarmente antipatico, soprattutto quando arrivava da magistrati". Quanto all'esito del referendum, il Guardasigilli si è detto "arcisicuro" che vincerà il Sì. E in ogni caso il governo "non ha paura di perdere": "il governo non ha bisogno, il Parlamento non ha bisogno di essere rinforzato da una vittoria".

Nordio difende il referendum: “Non è per punire magistratura e non avrà effetti sulla politica”Il ministro Nordio difende il referendum, ribadendo che non serve a punire la magistratura e che non avrà ripercussioni sulla politica.

"Scontro tra giudici e politica a livelli inaccettabili". Nordio: "Se vincerà il Sì dialogo con la magistratura"Il dibattito sulla riforma della giustizia si riaccende, con scontri tra giudici e politica che si fanno sempre più duri.

Referendum sulla giustizia, Nordio: Blasfemo dire che limiterà l'indipendenza della magistratura

