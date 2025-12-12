Giustizia a Napoli decolla il Comitato per il Sì al referendum Nordio | Uniti e con coraggio si vince

A Napoli nasce il primo Comitato per il “Sì” al referendum sulla giustizia, riunendo cittadini, professionisti e politici nel suggestivo contesto del Castel Capuano, simbolo storico del tribunale cittadino. L'evento segna un passo importante nel dibattito sulla riforma, con Nordio che invita all’unità e al coraggio per vincere la sfida.

Nel salone della Biblioteca “De Marsico” del vecchio tribunale di Napoli, Castel Capuano, nel quale perfino una camera da letto della Regina Giovanna d’Angiò era stata trasformata in aula per processi a camorristi, papponi e ladruncoli di mezza tacca, sotto lo sguardo di Principi del Foro che hanno scritto pagine memorabili della giurisprudenza italiana, o ggi è andata in scena l’adunata di cittadini, professionisti, avvocati politici )e forse perfino qualche magistrato) per dare il via al primo Comitato per il “Sì” al referendum sulla giustizia. Un evento organizzato a Napoli da “Polo Sud” con un margine di azione esteso a tutto il Sud. Secoloditalia.it

