Meloni | giudici bloccano rimpatri di stupratori dove sono le femministe?

Giorgia Meloni si interroga sulla presenza delle femministe rispetto ai giudici che, secondo lei, bloccano i rimpatri di individui condannati per reati sessuali. La premier ha espresso questa domanda in un contesto pubblico, sottolineando la sua posizione sulle decisioni giudiziarie che impediscono l’espulsione di alcuni uomini accusati di violenza. La questione riguarda le azioni delle donne impegnate nel movimento femminista.

Dove sono le femministe? Questa è la domanda che si pone Giorgia Meloni in riferimento alle ultime decisioni delle toghe di Massimo Balsamo – Intervenuta ai microfoni di Rtl 102.5, la leader del governo si è soffermata sul dossier migranti e ha colto la palla al balzo per accendere i riflettori sulle storture della giustizia. Ma non solo: Meloni ha descritto anche “il curriculum di uno di questi migranti: condanne per spaccio di droga, resistenza a pubblico ufficiale, violenza sessuale in concorso, violenza sessuale di gruppo. I giudici non convalidano il trattenimento perché ha fatto richiesta di protezione internazionale”. “Uno che è... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

