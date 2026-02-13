Referendum giustizia incontro sulle ragioni del sì al Circolo della Stampa

Il Circolo della Stampa di Trieste ospita mercoledì 18 febbraio alle 17 un incontro dedicato alle motivazioni del sì nel referendum sulla riforma della Giustizia. L’evento si tiene dopo che numerosi sostenitori hanno organizzato manifestazioni in piazza per spiegare i benefici della modifica giudiziaria.

Le ragioni del sì al referendum sulla riforma della Giustizia saranno illustrate a Trieste in un incontro previsto per mercoledì 18 febbraio alle 17.30 al Circolo della Stampa. L'evento, moderato dal dottor Pierluigi Sabatti, è organizzato dal Comitato Camere Penali per il Sì, il Comitato Camere Civili per il Sì, Giovani Avvocati per il Sì e Comitato SiSepara. “Una riforma attesa dall'Italia da oltre quarant'anni - spiegano gli organizzatori -, che allinea il nostro Paese con le democrazie evolute d'Europa. Una riforma per la quale nel corso del tempo si sono battuti in tanti, anche quelle forze politiche che oggi la ripudiano.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Questa sera a Trieste, al Circolo della Stampa, si terrà un incontro con Borgna, Dainotti e De Nicolo.

Questa sera a Bologna, l'associazione Pluralismo e dissenso organizza un incontro pubblico sul referendum giustizia.

