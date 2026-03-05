Referendum giustizia il sondaggio | testa a testa sì al 50,5% e no al 49,5%

Un sondaggio pubblicato mostra un equilibrio tra le opinioni degli italiani sul referendum sulla riforma della giustizia, con il 50,5% che voterebbe sì e il 49,5% che preferirebbe no. A meno di 20 giorni dalla consultazione, le preferenze si attestano su una parità quasi perfetta, evidenziando come le posizioni siano molto vicine tra loro. La campagna elettorale si intensifica in vista del voto.

(Adnkronos) – Testa a testa tra sì e no a meno di 20 giorni dal referendum sulla riforma della giustizia. Il duello all'insegna dell'equilibrio, con meno di un punto di differenza, è descritto dal sondaggio dell'Istituto 'Only Numbers' (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta. "Il 38% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare per il referendum confermativo sulla riforma della giustizia, non andrà il 21%, indecisi il 41%", è la premessa, che evidenzia l'affluenza estremamente bassa e il ruolo chiave degli indecisi: sono tantissimi, a giudicare dal sondaggio, i potenziali elettori che non hanno scelto se votare o meno. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Referendum giustizia, il sondaggio Ixè: testa a testa tra sì e no(Adnkronos) – Risultato in bilico per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026.

Leggi anche: Il sondaggio di Swg: testa a testa per il referendum sulla giustizia. Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e Lega

Referendum giustizia, Sì e No testa a testa nel sondaggio SWG

Contenuti e approfondimenti su Referendum giustizia.

Temi più discussi: Referendum, No al 53% con bassa affluenza. Testa a testa con Sì se è alta; Referendum sulla giustizia: ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi a meno di un mese dal voto; Referendum giustizia, il sondaggio: il No è avanti e l'affluenza prevista è del 42%. Il Sì può vincere se vota il 49%; Referendum Giustizia: sondaggio mostra No avanti con affluenza bassa, testa a testa se alta.

Referendum giustizia, il sondaggio: il No è avanti e l’affluenza prevista è del 42%. Il Sì può vincere se vota il 49%La data del referendum si avvicina e il dibattito assume sempre più toni forti e spesso sopra le righe, da una parte e dall’altra. Gli oggetti della riforma sembrano d’altronde tutto sommato interessa ... corriere.it

Referendum giustizia, l'ultimo sondaggio di Porta a Porta: chi vinceràA meno di tre settimane dal referendum sulla riforma della giustizia, cresce il consenso al cambiamento da parte degli italiani. Secondo quanto ... iltempo.it

In occasione del Referendum sulla Giustizia del 22 e del 23 marzo, torna su Sky TG24 Il confronto, con regole, domande e tempi uguali per tutti. Ospiti del faccia a faccia il magistrato Antonio Di Pietro, per le ragioni del Sì, e per il no il Presidente dell’associazi - facebook.com facebook

#dimartedi Referendum giustizia, Floris a Renzi: "Le viene voglia di votare Sì per colpire il governo Meloni". x.com