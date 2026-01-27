Referendum giustizia il sondaggio Ixè | testa a testa tra sì e no

Il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo 2026 si presenta equilibrato nei sondaggi, con un risultato incerto tra sì e no. La consultazione rappresenta un momento importante di confronto tra diverse opinioni, che richiede un’attenta valutazione delle questioni proposte. In questa fase, il dibattito pubblico si concentra sull’importanza di un confronto informato e responsabile.

(Adnkronos) – Risultato in bilico per il referendum costituzionale sulla riforma della giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. E' il quadro delineato dal sondaggio Ixè. Stando alla fotografia scattata dall'istituto di ricerca, il fronte del sì, a gennaio 2026, si attesterebbe intorno al 50,1% (contro il 53% di novembre) mentre quello del no sarebbe al 49,9% (47% a novembre). Per quanto riguarda l'affluenza, il 61,5% degli italiani dovrebbe partecipare alla consultazione. L'8,5% ha deciso che non voterà sicuramente. La quota indecisi, secondo il sondaggio, arriva al 30%.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il referendum sulla riforma della giustizia si avvicina, con i sondaggi che mostrano un lieve vantaggio del sì.

