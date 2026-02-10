Il sondaggio di Swg | testa a testa per il referendum sulla giustizia Vannacci? Esordio al 3,3% e ruba a FdI e Lega

Il sondaggio di Swg mostra una partita aperta sul referendum sulla giustizia. Il risultato è ancora incerto, con il “No” in testa di poco più rispetto al “Sì”. Vannacci, al suo esordio, ottiene il 3,3% e prende voti sia da Fratelli d’Italia che dalla Lega. La campagna si fa più combattuta e nessuno può ancora dire chi avrà la meglio.

La partita è aperta. Anche Swg conferma che la battaglia referendaria è tutta da giocare e il “No” alla riforma della giustizia è ormai appaiato alle percentuali del “Sì”. Secondo la rilevazione dell’istituto di sondaggi per TgLa7, il 38% degli elettori si dice orientato a votare Sì, confermando la riforma, mentre il 37% sceglierebbe il No, bocciandola. Appaiati dunque, mentre resta elevata la quota di indecisi, pari al 25% che quindi potrebbe risultare decisiva in vista delle urne in programma il 22 e 23 marzo. Interessante anche la percentuale di elettori che si dice intenzionata ad andare a votare: tra il 46 e il 50 per cento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il referendum sulla riforma della giustizia previsto per marzo 2026 si presenta equilibrato nei sondaggi, con un risultato incerto tra sì e no.

Il primo sondaggio su Futuro Nazionale vede il movimento superare il 4% dei consensi.

Argomenti discussi: Sondaggio SWG: Futuro Nazionale di Vannacci debutta al 3,3%, Fratelli d’Italia in calo dell'1,2%; Referendum riforma giustiza, il sondaggio rebus: 'vincono tutti', il voto oggi; Sondaggio Swg, la partita elettorale per Torino 2027 è aperta: Lo Russo se la gioca, il centrodestra è ancora indietro; Effetto Vannacci nei sondaggi: Futuro nazionale fa perdere voti a Meloni e Salvini, si attesterebbe al 3,2%. Intanto le sue truppe si preparano a sfidare la Lega sulle armi a Kiev.

