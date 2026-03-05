Referendum giustizia i sondaggi di Pagnoncelli | ‘Il No è avanti ma il Sì può vincere dipende dall’affluenza’

I sondaggi di Pagnoncelli indicano che il referendum sulla giustizia si avvicina con un’affluenza stimata tra il 42% e il 49%. Attualmente, il No si trova in vantaggio nei sondaggi, ma il risultato finale potrebbe dipendere dalla partecipazione alle urne. La consultazione si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolgendo gli elettori chiamati a esprimersi su temi legati al sistema giudiziario.

La data del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia si avvicina e, con essa un passaggio che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe incidere in modo significativo sull’assetto del potere giudiziario italiano. Eppure, guardando ai dati pubblicati sul Corriere della Sera dal sondaggista Nando Pagnoncelli, la sensazione dominante non è quella di un Paese immerso nel dibattito. Al contrario, emerge un certo disinteresse per i contenuti della riforma, un vuoto che, osserva lo stesso Pagnoncelli, le forze politiche non sembrano aver colmato con una vera campagna informativa. A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunta la scena internazionale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Referendum sulla riforma della giustizia: il no avanti nei sondaggi Ipsos, il sì può vincere solo con affluenza altaIl referendum sulla riforma della giustizia si avvicina e i primi dati dei sondaggi delineano uno scenario incerto ma con una tendenza chiara.

Chi può vincere il referendum sulla giustizia: i sondaggi, l'incognita affluenza e l'età dei votanti

Referendum giustizia, due sondaggi Ipsos: i NO recuperano 7 punti

