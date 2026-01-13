Referendum giustizia 2026 | il 22 e 23 marzo i cittadini decidono il futuro dei magistrati italiani

Il referendum sulla giustizia del 2026 si svolgerà il 22 e 23 marzo, offrendo ai cittadini italiani l’opportunità di esprimersi su importanti modifiche alla riforma dei magistrati. Questa consultazione rappresenta un momento di partecipazione democratica, consentendo di approfondire e discutere le prospettive di un sistema giudiziario più efficiente e trasparente. La decisione delle urne avrà un impatto significativo sul futuro della giustizia nel nostro Paese.

Il Governo ha stabilito che domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si terrà una consultazione fondamentale per il nostro Paese: il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Non si tratta della solita votazione per cancellare una legge esistente, ma di un passaggio necessario per confermare o bocciare un cambiamento profondo della nostra Costituzione. La riforma è passata in Parlamento, ma senza raggiungere quella larghissima maggioranza (i due terzi dei voti) che avrebbe reso inutile il passaggio popolare. Per questo motivo, la parola torna ai cittadini. A differenza dei referendum a cui siamo abituati, questo non prevede un quorum: non importa quante persone andranno ai seggi, la decisione sarà valida anche se partecipasse solo una piccola parte della popolazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

