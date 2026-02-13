Guterres l’iraniano | si felicita con Teheran eletta in commissione Onu per la democrazia e l’uguaglianza

Guterres, l’iraniano, si è congratulato con Teheran per la sua elezione alla commissione Onu per la democrazia e l’uguaglianza, una decisione che ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale e ha evidenziato come il governo iraniano stia cercando di rafforzare la propria immagine diplomatica.

L'elezione è evvenuta per acclamazione senza obiezioni da parte degli stati membri, europei compresi. E intanto il segretario generale ha voluto celebrare l'anniversario della Repubblica islamica. Giorno in cui sono cominciate esecuzioni di massa, torture e brutali persecuzioni Tutto pur di resistere. L'essenza della Repubblica islamica in due gesti L'attrice iraniana Golshifteh Farahani, in esilio in Francia dal 2008, parlando col Figaro questa settimana dice: "Il popolo iraniano è il più solo al mondo. "Le Nazioni Unite sono inutili". Non proprio. L'Onu è utile a Teheran. Il regime iraniano è stato appena eletto vicepresidente (Abbas Tajik) della Commissione delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale, che si occupa della "promozione della democrazia, l'uguaglianza di genere e la garanzia della tolleranza e della non violenza". Nonostante lo scioccante massacro di decine di migliaia di persone in Iran, il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha inviato un messaggio di congratulazioni al regime terroristico iraniano in occasione del 47° anniversario della Rivoluzione islamica.