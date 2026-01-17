Atalanta e Pisa tutto nel finale | a Krstovic risponde Durosimni ok il pari è giusto

L'Atalanta e Pisa si sono affrontate nuovamente in un incontro terminato 1-1, con le reti di Krstovic e Durosimni. La partita, giocata alla Cetilar Arena di Pisa, ha confermato il pareggio già ottenuto all’andata a Bergamo. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due squadre, con l’Atalanta che conserva il suo record di pareggi contro il Pisa.

Bergamo, 16 gennaio 2026 – Un altro 1-1 per l'Atalanta contro il Pisa ultimo in classifica. Dopo il pareggio dell'andata ad agosto a Bergamo, sempre per 1-1, un altro pari contro i nerazzurri toscani anche alla Cetilar Arena di Pisa. Pareggio giusto per i pisani, che non avrebbero meritato la sconfitta, cui anzi il pari sarebbe andato stretto se fosse finita 0-0, prima di un giro di emozioni finali con la Dea in vantaggio con Krstovic a sette minuti dalla fine, con l'illusione di averla vinta, e il pari dei toscani quattro minuti dopo (contenti alla fine per aver evitato la sconfitta). Punto che muove la classifica per la Dea, che rimane settima salendo a 32 punti a due lunghezze dal Como, forse con la testa già rivolta alla gara casalinga di Champions di mercoledì contro l'Athletic Bilbao, anche se Palladino non ha fatto un vero turnover, limitandosi a tenere fuori dall'undici iniziale solo Zappacosta a destra e Ederson in mezzo, oltre al rientrante Kolasinac non schierato.

