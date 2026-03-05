realme presenta la tecnologia LumaColor Image

Realme annuncia l'introduzione della tecnologia LumaColor Image, una innovazione nella fotografia computazionale. La nuova soluzione, di proprietà dell'azienda, sarà disponibile a breve sulla serie di smartphone realme 16 Pro. Si tratta di un passo avanti nel settore delle immagini digitali, che punta a migliorare l'elaborazione delle fotografie attraverso questa tecnologia. La presentazione ufficiale è prevista per il prossimo futuro.

(Adnkronos) – L'evoluzione della fotografia computazionale compie un passo avanti con l'annuncio della tecnologia LumaColor IMAGE, soluzione proprietaria che debutterà a breve sulla nuova serie di smartphone realme 16 Pro. L'obiettivo dichiarato è il superamento dei limiti strutturali della fotografia di ritratto nei dispositivi di fascia media, puntando su una gestione integrata di luce e colore per ottenere una resa dell'incarnato più fedele alla realtà. A supporto di questa innovazione, è stata ufficializzata la nascita del LumaColor IMAGE LAB, un centro di ricerca istituito in partnership con l'ente di certificazione TÜV Rheinland per definire parametri scientifici stabili nella calibrazione cromatica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

