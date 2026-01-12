Quando la tecnologia si scontra con un culto segreto | Wu Ming 2 presenta ' Mensaleri'

Mercoledì 14 alle 17.30, Wu Ming 2 presenta ‘Mensaleri’ nella sala dell’oratorio di Palazzo San Crispino, presso la libreria Libraccio di piazza Trento e Trieste, Ferrara. Un incontro dedicato alla scoperta di un’opera che affronta il tema del confronto tra tecnologia e un culto segreto. L’evento è aperto al pubblico e offre l’opportunità di approfondire un’analisi critica e originale di questa pubblicazione.

