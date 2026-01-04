Notte di fuoco nel Salento | quattro automobili in fiamme una era stata rubata

Nella notte, i vigili del fuoco di Lecce sono intervenuti in più occasioni per spegnere quattro automobili andate a fuoco in diversi comuni della provincia. Tra gli interventi, uno dei veicoli era stato oggetto di furto prima di essere incendiato. L’episodio ha richiesto un’operazione coordinata per fronteggiare l’emergenza e limitare i danni.

LECCE – È stata una notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, impegnati in una serie di interventi a catena per domare gli incendi che hanno distrutto quattro autovetture in diversi comuni della provincia. Tra i mezzi coinvolti, è stata rinvenuta anche. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

