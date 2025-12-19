Una storia di scomparsa e speranza che attraversa decenni: Michelle Newton, rapita a soli tre anni nel 1983, scompare nel nulla lasciando un vuoto incolmabile. Dopo 41 anni di mistero, una segnalazione anonima porta alla sua scoperta, portando alla luce una vicenda che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso. Un racconto di resilienza e rinascita, che ricorda quanto la verità possa emergere anche dopo il tempo più lungo.

© Ilfattoquotidiano.it - “Non sapeva di essere stata rapita”: scompare nel nulla a 3 anni, viene ritrovata viva dopo 41 anni grazie a una segnalazione anonima. La storia di Michelle Newton

Il 2 aprile 1983 Michelle Marie Newton aveva tre anni quando è sparita nel nulla. Per oltre quattro decenni è rimasta ufficialmente una bambina scomparsa. Oggi, a 46 anni, è stata ritrovata viva, in buona salute e con una verità sconvolgente: non ha mai saputo di essere stata rapita né di essere al centro di uno dei più lunghi casi di sottrazione parentale negli Stati Uniti. A ricostruire la vicenda è l’ufficio dello sceriffo della contea di Jefferson, infferson County Sheriff’s Office (Kentucky), che nelle ultime settimane ha reso pubblici i dettagli di un’indagine rimasta sospesa per anni e riaperta grazie a una segnalazione decisiva arrivata nel 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

