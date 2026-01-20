Renault Group un 2025 in positivo +3,2% crescono le elettriche e sale il mix

Nel 2025, Renault Group ha registrato un aumento delle vendite del 3,2%, raggiungendo oltre 2,3 milioni di veicoli venduti nel mondo. La crescita si caratterizza anche dall’aumento della quota di veicoli elettrici e da un miglioramento complessivo del mix di prodotti, in un contesto di mercato globale in moderato aumento (+1,6%). Questi dati riflettono l’andamento positivo e l’adattamento strategico dell’azienda nel settore automobilistico.

(Adnkronos) – Renault Group ha chiuso il 2025 con 2.336.807 veicoli venduti a livello mondiale, pari a una crescita del 3,2% su un mercato globale che ha terminato a +1,6%. Il gruppo francese segnala come i suoi tre brand abbiano registrato una crescita superiore a quella del mercato con Renault che ha chiuso a 1.628.030 veicoli (+3,2%), a Dacia: 697.408 unità (+3,1%) mentre – grazie ai nuovi modelli elettrici Alpine ha superato per la prima volta la soglia delle 10.000 immatricolazioni (10.970 veicoli), ossia più del doppio dell'anno scorso (+139,2%).

Sandra Gomez nominata vicepresidente Strategia, Prodotti e Business di Dacia. La nomina rientra nel percorso di rafforzamento organizzativo all'interno di Renault Group #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook

