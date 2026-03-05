Ravenna è Capitale italiana del Mare 2026 | alla città un finanziamento da un milione di euro

Ravenna è stata scelta come Capitale italiana del Mare 2026 e riceverà un finanziamento di un milione di euro. La città, riconosciuta come uno dei principali porti italiani, si distingue per il suo ruolo nell'economia marittima nazionale. La decisione è stata annunciata dal presidente della Regione, che ha evidenziato l'importanza di Ravenna nel panorama marittimo italiano.

"È uno dei grandi porti italiani e uno dei principali punti di riferimento dell'economia del mare nel nostro Paese" ha dichiarato il presidente della Regione.

Ancona, niente Capitale del Mare. Il titolo e un milione di euro vanno a RavennaLa città emiliano romagnola ha battuto tra le altre anche Brindisi, Gaeta, Policoro, Riccione, Santa Cesarea Terme e Taranto ROMA – Svanisce il sogno...

Una nuova sfida. Ravenna si candida a capitale del mare. In palio un milione di euroIl Comune di Ravenna ha presentato al ministero della Protezione civile e delle Politiche del mare il dossier per candidarsi a Capitale italiana del...

Tutto quello che riguarda Ravenna è Capitale italiana del Mare....

Temi più discussi: Ravenna sarà la Capitale del Mare 2026; Capitale del Mare: proclamata Ravenna per il 2026; Ravenna è la Capitale italiana del Mare 2026; Sarà Ravenna la Capitale italiana del mare 2026. Il sindaco: Lavorando insieme si ottengono risultati significativi.

Ravenna è la prima Capitale Italiana del Mare 2026: il 20 marzo si parte con l’inaugurazione della statua del Marinaio a Porto CorsiniIl governo non è un bancomat. Sono parole del ministro Nello Musumeci, ascoltate da tutti e indimenticabili, pronunciate nel 2023 in relazione ... ravennanotizie.it

Ravenna è la Capitale italiana del mare 2026, delusione a Genova e CamogliIl titolo assegnato dal ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare. Tra le città finaliste c’erano anche Genova e Camogli ... ilsecoloxix.it

