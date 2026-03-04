Ancona niente Capitale del Mare Il titolo e un milione di euro vanno a Ravenna

Ancona non sarà la Capitale del Mare nel 2026. Durante un evento alla presidenza del Consiglio, il ministro per le Politiche del mare ha annunciato che il titolo e un premio di un milione di euro vanno a Ravenna. La decisione è stata comunicata ufficialmente in presenza di rappresentanti delle città coinvolte. La proclamazione ha concluso il processo di selezione avviato per l'iniziativa.

La città emiliano romagnola ha battuto tra le altre anche Brindisi, Gaeta, Policoro, Riccione, Santa Cesarea Terme e Taranto ROMA – Svanisce il sogno di Ancona di essere proclamata Capitale del Mare per il 2026. Tra le città candidate, oltre ad Ancona, c’erano Brindisi, Gaeta, Policoro, Riccione, Santa Cesarea Terme e Taranto. Il titolo "Capitale italiana del mare" è stato istituito, riporta l’Agi, per promuovere progetti, iniziative e attività dedicate alla valorizzazione e alla piena fruizione della cultura marittima italiana. L'iniziativa favorisce il confronto e la competizione positiva tra le diverse realtà territoriali costiere, coinvolgendo tutti i Comuni italiani affacciati sul mare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Una nuova sfida. Ravenna si candida a capitale del mare. In palio un milione di euro

Niente da fare per Lampedusa: la Capitale italiana del mare 2026 è Ravenna

Ravenna è la nuova capitale italiana del mare, niente da fare per Lampedusa

Capitale Mare: proclamata Ravenna per il 2026

Ravenna è la Capitale italiana del Mare 2026. Lo ha annunciato il ministro Musumeci. In gara anche Santa Cesarea Terme, Taranto, Brindisi e Policoro.