Rapinata e picchiata in strada a 79 anni | preso l’aggressore è in carcere

A Romano di Lombardia, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato una donna di 79 anni lo scorso 3 febbraio mentre prelevava al bancomat di via Rubini. L’aggressore ha picchiato la vittima e si è allontanato con il denaro, ma successivamente è stato fermato dalla polizia e portato in carcere.

Il 26enne aveva pedinato l’anziana, aggredendola in pieno giorno dopo un prelievo al bancomat. I carabinieri lo hanno identificato grazie alle telecamere: riconosciuto dal logo di una squadra di calcio sul giubbotto. Aveva diversi precedenti specifici Romano di Lombardia. È stato arrestato l’aggressore della 79enne rapinata lo scorso 3 febbraio dopo un prelievo al bancomat di via Rubini. “Trovate chi mi ha ridotta così”, aveva chiesto a gran voce Santina Farina, l’anziana che, dopo l’aggressione, aveva voluto che la sua fotografia venisse pubblicata sui canali social del Comune per mostrare le gravi ferite riportate. “Mi hanno massacrato e non dovrebbe diventare un fatto pubblico su cui discutere? Non è possibile che non si possa girare sicuri alle due del pomeriggio”, aveva dichiarato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Rapine al bancomat: donne nel mirino. Una picchiata e ferita, preso l’aggressorePerugia, 27 gennaio 2026 - Ha derubato due donne allo stesso sportello bancomat, picchiando una delle due che aveva reagito e provocandole ferite...

Cantù, la salva mentre viene picchiata in strada: comandante dei carabinieri arresta l’aggressore fuori servizioIl luogotenente interviene in abiti civili e blocca un 24enne accusato di maltrattamenti, sequestro di persona e lesioni La stava colpendo con pugni...

Tutti gli aggiornamenti su Rapinata e picchiata in strada a 79....

Temi più discussi: Coppia rapinata e picchiata, il 27enne ha minacciato i fidanzati con un coltello per farsi consegnare il cellulare: condannato a 4 anni; Salento, massaggiatrice picchiata e rapinata in casa: arrestato un ragazzo di 17 anni; Modella di OnlyFans picchiata e rapinata dal fidanzato; Scaraventata a terra e rapinata mentre preleva al bancomat: colpo da duemila euro.

Coppia rapinata e picchiata, il 27enne ha minacciato i fidanzati con un coltello per farsi consegnare il cellulare: condannato a 4 anniNOVENTA DI PIAVE (VENEZIA) - Aveva minacciato e ferito un ragazzo con un coltello, picchiandolo vigliaccamente dopo che era caduto a terra. Ora questo giovane, che all'epoca dei fatti aveva ... ilgazzettino.it

Frosinone, donna minacciata con il coltello e picchiata in strada: un uomo arrestato dalla poliziaMomenti di terrore nella serata di ieri nella zona scalo di Frosinone, dove una donna di circa 55 anni è stata vittima di una ... msn.com

Rapinata a 11 anni, il racconto della mamma - facebook.com facebook

Anziana rapinata all’uscita della chiesa a Latiano (BR): spinta a terra e trascinata sull’asfalto. Trauma cranico e alla spalla. Arrestato un giovane extracomunitario, ora ai domiciliari. Indagini dei Carabinieri decisive. x.com