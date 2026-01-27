Le recenti rapine ai bancomat a Perugia evidenziano un aumento di episodi violenti, spesso rivolti a donne. In un caso, una donna è stata ferita durante una rapina, sottolineando la pericolosità di questi attacchi. È importante mantenere comportamenti cauti e monitorare le misure di sicurezza adottate dagli istituti bancari per prevenire simili incidenti.

Perugia, 27 gennaio 2026 - Ha derubato due donne allo stesso sportello bancomat, picchiando una delle due che aveva reagito e provocandole ferite giudicate guaribili in 20 giorni. Gli investigatori della squadra mobile di Perugia hanno identificato un uomo di 37 anni, con precedenti, nei cui confronti, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del capoluogo umbro, è stata eseguita la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. All’uomo vengono contestati i reati di rapina con lesioni personali e furto con strappo. Gli episodi risalgono al 16 e al 27 dicembre scorso e sarebbero avvenuti entrambi davanti a uno sportello automatico di San Sisto, frazione di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapine al bancomat: donne nel mirino. Una picchiata e ferita, preso l’aggressore

Un aggressore, coinvolto in atti di violenza contro donne italiane, è stato ricoverato in una REMS.

