Condanna a 5 anni per una rapina

Un uomo ha ottenuto una condanna di cinque anni di carcere per una rapina avvenuta nel 2019. Era stato aggredito, ferito e derubato di soldi e orologio da un gruppo di cinque persone. Due giorni dopo, gli stessi aggressori si erano presentati alla sua compagna, che lavorava come intrattenitrice in un locale in Svizzera, chiedendole soldi in cambio di protezione.

In cinque lo avevano aggredito, ferito e rapinato di soldi e orologio, a gennaio 2019. Due giorni dopo, quegli stessi uomini si erano presentati alla sua compagna, che lavorava come intrattenitrice in un locale in Svizzera, imponendole la loro protezione in cambio di denaro. Per quei fatti, ieri è stato condannato a 5 anni e 3 mesi di reclusione Laurentiu Daniel Ilie, rumeno di 42 anni domiciliato a Maslianico, che ha scelto di andare a dibattimento davanti al Tribunale Collegiale di Como. Fin da subito, erano invece risultati i irreperibili i quattro complici dell'aggressione. Le indagini erano state coordinate dal sostituto procuratore di Como Antonio Nalesso, riuscendo però a rintracciare il solo Ilie.

