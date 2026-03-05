Milano rapina un giovane nel mezzanino della fermata Loreto | fermato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato fermato a Milano dopo aver rapinato un uomo di 30 anni nel mezzanino della fermata Loreto. La vittima ha riferito alle forze dell’ordine di essere stata avvicinata da un ragazzo che, in modo rapido, ha strappato le due collane che indossava. L’episodio si è verificato nel pomeriggio e l’aggressore è stato subito individuato e arrestato.

La vittima, un 30enne, ha raccontato ai poliziotti, di essere stato raggiunto da un ragazzo che con un gesto fulmineo ha afferrato le due collane che aveva al collo con l'intento di impossessarsene. Tra i due è nata una colluttazione ma l'aggressore è riuscito a scappare con il bottino.