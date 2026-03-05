aggredito a rapinato di due collanine alla fermata della metropolitana loreto arrestato 18enne

Nella serata del 27 febbraio, un 30enne è stato rapinato di due collanine nel mezzanino della fermata della metropolitana Loreto a Milano. La polizia, intervenuta dopo la segnalazione, ha arrestato un 18enne egiziano irregolare e con precedenti, ritenuto responsabile dell'aggressione e della rapina. L'uomo è stato condotto in custodia e ora si trova a disposizione delle autorità.

Milano, 5 marzo 2026 – Con l'accusa di aver rapinato un 30enne, la sera dello scorso 27 febbraio, nel mezzanino della fermata della metropolitana Loreto, la polizia ha arrestato un 18enne egiziano irregolare e con precedenti. L’aggressione Verso le 21 di lunedì 27 febbraio, un 30enne italiano è stato vittima di una rapina, mentre si trovava nel mezzanino della fermata MM2 Loreto. Il giovane ha raccontato di essere stato raggiunto da un ragazzo che con un gesto fulmineo ha afferrato le due collane che aveva al collo con l'intento di impossessarsene. Tra i due è nata una colluttazione, ma l’aggressore è riuscito a scappare all'esterno della fermata con il bottino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

