Brescia rapina al supermercato | picchiati commessi e agenti

A Brescia, un tentativo di rapina al supermercato Pam si è concluso con violenza, coinvolgendo commessi e agenti intervenuti. L’episodio, avvenuto il 3 gennaio 2026, evidenzia ancora una volta le difficoltà di sicurezza nelle attività commerciali e la crescente incidenza di azioni criminali di questo tipo nella città.

Brescia, 3 gennaio 2026 – Ancora il Pam nel mirino di ladri che si trasformano in rapinatori senza scrupoli pur di guadagnarsi l'uscita senza pagare. È successo l'altro pomeriggio al supermercato di via Porcellaga, in centro a Brescia, dove due uomini hanno aggredito dipendenti e poliziotti per mettere a segno un furto. Sono due pregiudicati senza fissa dimora - un 45enne della Nigeria e un 34enne del Burkina Faso - arrestati per rapina in concorso, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità e inosservanza delle misure di prevenzione (uno era già destinatario di avviso orale).

Rapina al supermercato Pam: due persone arrestate - La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. giornaledibrescia.it

Brescia, due stranieri in manette per rapina e aggressione al Pam - Rapina violenta in un supermercato di Brescia: due uomini, entrambi pluripregiudicati e senza fissa dimora, aggrediscono dipendenti e cliente prima di essere arrestati dalla Polizia. quibrescia.it

