Assalto al self-service | sradicano la colonnina e fuggono con l’incasso

A Guagnano, questa mattina, alcuni ladri hanno sradicato la colonnina del self-service e sono scappati con l’incasso, lasciando il distributore senza denaro e con danni evidenti. La rapina si è svolta in pochi minuti, mentre i clienti osservavano la scena senza poter intervenire. La polizia sta indagando per identificare i responsabili e recuperare il denaro rubato.

Raid notturno sulla strada statale 7ter, a Guagnano, sulla direttrice per San Pancrazio Salentino: i ladri smantellano il totem del distributore Avio Lamp Fly. Sul posto i carabinieri della stazione locale GUAGNANO – Un colpo fulmineo. Fulmineo e anche piuttosto brutale, perché i ladri, senza troppi fronzoli, hanno letteralmente sradicato la colonnina che contiene la cassa dove gli automobilisti infilano le banconote per il self-service presso un distributore di carburanti. È successo lungo la direttrice che collega il nord Salento alla provincia di Brindisi. È qui che, nel verso mezzanotte e mezza, una banda di ignoti ha preso di mira il distributore di carburante Avio Lamp Fly, situato sulla strada statale 7ter, nel tratto che congiunge Guagnano a San Pancrazio Salentino.