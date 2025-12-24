Raid di Israele su siti di lancio di Hezbollah nel sud del Libano
Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito «diversi siti di lancio di Hezbollah in varie aree del Libano meridionale ». Su X l’ Idf ha spiegato che gli attacchi «hanno smantellato le strutture militari e le infrastrutture da cui i terroristi avevano recentemente operato», di fatto «in violazione degli accordi tra Israele e Libano». STRUCK: Several Hezbollah launch sites in several areas in southern Lebanon. The strikes dismantled Hezbollah military structures and terrorist infrastructure from which Hezbollah terrorists had recently operated, in violation of the understandings between Israel and Lebanon. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Raid israeliani nel sud della Siria: Damasco denuncia «pesanti perdite».
Questa mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito siti di lancio di Hezbollah nel sud del Libano.
Questa mattina le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito siti di lancio di Hezbollah nel sud del Libano.
RAID DI ISRAELE IN LIBANO/ “Netanyahu attacca il Sud per occuparlo, Hezbollah è ormai un pretesto” - L'IDF intensifica gli attacchi contro Hezbollah nel Sud Libano per allontanare i residenti, prendersi il territorio e allargare i confini Avvisi alla popolazione per evacuare le case vicino a ... ilsussidiario.net
#TG2000 - In Medio Oriente, continuano i raid israeliani su Gaza. Tel Aviv prepara a nuovi insediamenti nella striscia. #23dicembre #MedioOriente #Gaza #Israele #Hamas #TelAviv #Palestina #Netanyahu #Trump #Cisgiordania #Esteri #NEWS #TV2000 - facebook.com facebook
#TG2000 - #MedioOriente, continuano i raid israeliani su #Gaza #23dicembre #Israele #Hamas #TelAviv #Palestina #Netanyahu #Trump #Cisgiordania #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com
