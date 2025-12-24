raid di israele su siti di lancio di hezbollah nel sud del libano

Le Forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver colpito «diversi siti di lancio di Hezbollah in varie aree del Libano meridionale ». Su X l’ Idf ha spiegato che gli attacchi «hanno smantellato le strutture militari e le infrastrutture da cui i terroristi avevano recentemente operato», di fatto «in violazione degli accordi tra Israele e Libano». STRUCK: Several Hezbollah launch sites in several areas in southern Lebanon. The strikes dismantled Hezbollah military structures and terrorist infrastructure from which Hezbollah terrorists had recently operated, in violation of the understandings between Israel and Lebanon. 🔗 Leggi su Lettera43.it

