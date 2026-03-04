Incidente sul viale Annunziata ragazzo in gravi condizioni in ospedale

Nel pomeriggio si è verificato un incidente sul viale Annunziata, vicino al bar Camarda, coinvolgendo uno scooter condotto da un ragazzo di 25 anni e una Fiat Panda. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma il giovane in sella allo scooter è stato soccorso e trasportato in ospedale in condizioni gravi. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di recupero.

Grave incidente stradale nel pomeriggio sul viale Annunziata, nei pressi del bar Camarda. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati uno scooter guidato da un giovane di 25 anni e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, rimasto gravemente ferito nell’impatto. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Il 25enne è ricoverato in prognosi riservata: decisive saranno le prossime ore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ancora non chiare le cause dell'incidente, sul posto stanno lavorando i tecnici facebook

