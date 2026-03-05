Ragazzino porta in classe un martello | arrivano i carabinieri

Un ragazzino di circa 16 anni ha fatto irruzione in classe portando con sé un martello. L'evento ha provocato l'intervento dei carabinieri, che sono arrivati sul posto per gestire la situazione. La scuola ha attivato le procedure di sicurezza, e gli agenti hanno preso in custodia l’arma e il ragazzo. Al momento, non ci sono altre persone coinvolte e non sono stati segnalati danni.

Uno studente di circa 16 anni, nelle scorse ore, è entrato in classe con un martello. L'allarme è stato lanciato da alcuni compagni che l'hanno visto armeggiare con lo strumento, "molto arruggito"