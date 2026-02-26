Arzano coltelli in classe | arrivano i carabinieri Denunciati due 15enni

Due minorenni sorpresi con un coltello. Ad Arzano, questa mattina i carabinieri della Tenenza locale sono intervenuti all’interno dell’istituto scolastico Don Geremia Piscopo, in via Napoli 57, dopo la segnalazione della dirigente. Durante una normale lezione di matematica, un ragazzo di 15 anni, seduto al proprio posto, ha estratto dalla tasca un coltello a scatto a doppia lama, appoggiandolo sul banco. Il rumore metallico dell’arma ha interrotto la spiegazione del docente, che è subito intervenuto, ha preso il coltello e ha informato la presidenza. Pochi minuti dopo sono arrivati i militari dell’Arma, che hanno sequestrato l’oggetto e, d’intesa con il personale scolastico, hanno esteso i controlli anche agli altri studenti presenti in aula. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

