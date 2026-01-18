Lavoratori in nero e sicurezza blitz in comunità alloggio e cantieri | multati i titolari di quattro imprese edili

Nell’ambito di controlli mirati, sono stati sanzionati i titolari di quattro imprese edili coinvolti in violazioni di sicurezza sul lavoro e irregolarità occupazionali. Le attività, svoltesi in comunità alloggio e cantieri, hanno evidenziato infrazioni come la mancata protezione contro le cadute dall’alto, l’installazione di telecamere abusive e l’impiego di lavoratori in nero. Le autorità hanno applicato le relative multe, rafforzando i controlli sulla conformità normativa.

Violazioni in materia di sicurezza, mancata adozione di protezioni per la caduta dall'alto, telecamere abusive e lavoratori in nero. È il bilancio dei primi controlli effettuati nel 2026 dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavori che, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale.

A Castiglione di Sicilia, Carabinieri e Ispettorato del Lavoro hanno condotto controlli congiunti nei cantieri edili per verificare il rispetto delle normative sul lavoro e la sicurezza. Le ispezioni mirano a individuare eventuali irregolarità e a promuovere un mercato del lavoro più trasparente e regolamentato, garantendo condizioni di lavoro corrette e sicure per tutti i lavoratori coinvolti.

