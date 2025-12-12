Dopo i giorni di caos nell’Iceberg La Procura verso un’inchiesta Il San Raffaele si affida a Zangrillo

Dopo i giorni di caos all’Iceberg, la Procura sta valutando un’inchiesta. Il Gruppo San Donato, con l’amministratore delegato Marco Centenari, ha deciso di affidarsi a Zangrillo, a seguito delle recenti turbulenze che hanno coinvolto il San Raffaele e le decisioni di gestione.

di Giulia Bonezzi e Andrea Gianni La prima mossa dell’ingegner Marco Centenari, ad del Gruppo San Donato, appena riprese le redini del San Raffaele da Francesco Galli, silurato dal cda dopo soli sei mesi per le 48 ore di caos generate dalla sua scelta di affidare a una cooperativa l’assistenza infermieristica in tre reparti d’area critica dell’Iceberg, è stata chiamare Zangrillo. Alberto, primario di Anestesia e rianimazione e Terapia intensiva nonché referente delle aree cliniche dell’Irccs di via Olgettina dove lavora da oltre quarant’anni, professore e prorettore all’università Vita-Salute. Il camice più famoso, anche per essere stato medico personale di Silvio Berlusconi, è "Chief Clinical Officer" del San Raffaele, ha ricordato Centenari in una comunicazione interna in cui annuncia che Zangrillo "supporterà i vertici e l’organizzazione aziendale per ottimizzare il coordinamento clinico e strategico delle aree cliniche" con "la sua indiscussa esperienza e riconosciuta leadership". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dopo i giorni di caos nell’Iceberg. La Procura verso un’inchiesta. Il San Raffaele si affida a Zangrillo

