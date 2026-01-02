Capannoli il calendario del 2026 celebra un traguardo | dieci anni di raccolta differenziata porta a porta
Il calendario del 2026 di Capannoli segna un traguardo importante: dieci anni di raccolta differenziata porta a porta. Oltre a indicare le date di raccolta, si propone come uno strumento informativo per cittadini, aziende e associazioni, contribuendo a diffondere dati e buone pratiche sulla gestione dei rifiuti. Un modo per mantenere alta l’attenzione sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente nel territorio comunale.
“Il calendario della raccolta diventa anche uno strumento per far conoscere i dati alla cittadinanza, alle aziende, alle associazioni. Numeri e andamenti della raccolta, così da guardare agli obiettivi futuri con la medesima collaborazione ed il medesimo impegno, contro l’abbandono dei rifiuti e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
