Capannoli il calendario del 2026 celebra un traguardo | dieci anni di raccolta differenziata porta a porta

Il calendario del 2026 di Capannoli segna un traguardo importante: dieci anni di raccolta differenziata porta a porta. Oltre a indicare le date di raccolta, si propone come uno strumento informativo per cittadini, aziende e associazioni, contribuendo a diffondere dati e buone pratiche sulla gestione dei rifiuti. Un modo per mantenere alta l’attenzione sulla sostenibilità e il rispetto dell’ambiente nel territorio comunale.

