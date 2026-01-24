Orgoglio Amaranto asta di beneficenza per la famiglia della palazzina crollata a Ristradelle

È iniziato il tesseramento 2026 di Orgoglio Amaranto, con un'asta di beneficenza dedicata alla famiglia della palazzina crollata a Ristradelle. La serata, organizzata dal direttivo in collaborazione con l’artista aretino e tifoso Paolo Antonio Toci, ha rappresentato un'occasione per sostenere una causa importante e rafforzare il senso di comunità tra i sostenitori.

Ieri sera ha preso il via il tesseramento 2026 di Orgoglio Amaranto e il direttivo per l'occasione ha organizzato una serata in collaborazione con l'artista aretino, tifoso e amico Paolo Antonio Toci. Nel corso dell'apericena popolare, oltre a mettere in esposizione le sue piccole opere,

