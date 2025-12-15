Terni cena natalizia per il Roma Club | Orgogliosi di farne parte Attivata una raccolta fondi per supportare ‘Terra di Pietro’

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Roma Club Terni – Brigata Angelo Nulli ha organizzato una cena natalizia, rafforzando il senso di appartenenza e comunità. In occasione dell’evento, è stata avviata una raccolta fondi per sostenere ‘Terra di Pietro’, un’iniziativa di solidarietà. L’appuntamento, tenutosi venerdì 12 dicembre, ha rappresentato un momento di convivialità e generosità in vista delle festività.

Una tradizionale cena in previsione delle festività natalizie è stata organizzata dal Roma Club Terni – Brigata Angelo Nulli – nella serata di venerdì 12 dicembre. Un appuntamento ormai consolidato che ha riunito soci, famiglie e amici all’insegna della passione per la formazione giallorossa. Ternitoday.it

Stefano Ambrosi, ex rossoverde, alla cena natalizia dei tifosi

Video Stefano Ambrosi, ex rossoverde, alla cena natalizia dei tifosi

