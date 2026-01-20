Bremer | Juve il bel gioco esiste e porta a vincere Con Spalletti non sento il peso dell’infortunio Voglio scrivere il mio nome nella storia del club
Bremer sottolinea come il gioco offensivo della Juventus possa portare a risultati concreti e vittorie. Con l’arrivo di Spalletti, si sente meno oppresso dagli infortuni, permettendo alla squadra di esprimersi al meglio. Il difensore si impegna a lasciare un segno nella storia del club, lavorando con determinazione e concentrazione per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Bremer: «Juve, il bel gioco esiste e porta a vincere. Con Spalletti non sento l’infortunio». L’intervista al difensore brasiliano. Gleison Bremer, difensore brasiliano della Juventus, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. CHAMPIONS E SOGNI – « Non posso immaginare la Juve senza la Champions. Sogno di vincere qui e di scrivere il mio nome nella storia del club. La fascia? Bellissimo, non si può spiegare. Come il J-Museum: ti ricorda cos’è questa squadra e dove vogliamo tornare ». BENFICA DI MOURINHO – « Allenatore che ha vinto tantissimo: le sue squadre sono intelligenti e rognose ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Callegari diretto sugli obiettivi della Juve di Spalletti: «Non basta il rientro di Bremer, vanno scisse la storia e le ambizioni del club dal suo reale valore attuale»Callegari analizza gli obiettivi della Juventus sotto la guida di Spalletti, sottolineando l'importanza di mantenere un approccio realistico.
